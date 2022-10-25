Розробку нового предмета курують з адміністрації президента РФ.

З наступного навчального року в російських закладах вищої освіти з'явиться новий ідеологічний предмет, який має переконати студентів у "великому майбутньому Росії".

Про це повідомляє російське видання Медуза.

Джерела видання, наближені до Кремля, пояснюють ініціативу тим, що молоді люди мають розуміти, куди й навіщо йде Росія. Примітно, що розробку нового предмета курують з адміністрації президента РФ.

Відео дня

"Захід загниває, він постійно гадив Росії, але його час минув, у нас велике майбутнє, багата історія і культура, треба користуватися кризовим моментом і отримувати від нього все", – описав вміст ідеологічного курсу один зі співрозмовників видання.

Відповідно до планів Кремля, усі студенти негуманітарних спеціальностей вивчатимуть новий предмет протягом одного року, а гуманітарії – кілька років. Водночас історикам та політолог доведеться вивчати ідеологічний курс протягом усього часу навчання.

Крім цього, передбачається, що інтеграція такого ідеологічного предмета до навчальних програм допоможе Кремлю зачистити російські виші від ліберальних викладачів.

Російська пропаганда: останні заяви

Російська пропаганда працює не тільки на студентів. РФ продовжує поширювати брехню про свої успіхи на війні в Україні та фейки про нашу країну.

Так, помічник секретаря Ради Безпеки РФ Олексій Павлов заявив про необхідність проведення "десатанізації" України, де нібито зараз діють сотні сект. Павлов дійшов висновку, що нова влада "перетворила Україну з держави на тоталітарну гіперсекту".

Крім того, росія запустила фейк про нібито здійснення Україною підготовки до застосування "брудної бомби". Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що подібні заяви РФ є дешевим шантажем, який дедалі більше дратує Захід. Він наголосив, що у російському сегменті "різного роду голови" починають культивувати наратив, що Росія нібито запобігла застосуванню Україною "брудної бомби".

Вас також можуть зацікавити новини: