Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков випадково визнав "сво" війною, але був змушений виправдовувалися за цю заяву.
У коментарі російським пропагандистам Пєсков заявив, що юридично статус "спеціальної військової операції" не змінився. Втім, де-факто вона нібито перетворилася на війну.
"По суті, після того, як колективний Захід вступив у конфлікт, це перетворилося на війну для нас. Це не пов'язано із якимись юридичними змінами. Це спеціальна військова операція де-юре. Але де-факто, для нас це перетворилося на війну, після того, як колективний Захід дедалі більше безпосередньо підвищує рівень своєї залученості до конфлікту", - заявив він.
Заява Пєскова про війну
Як повідомляв УНІАН, Росія перебуває у стані війни. Проти окупантів на фронті воює "компашка" колективного Заходу.
Так, це починалося як спеціальна військова операція, але тільки-но там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною", - заявив Пєсков.
Також Пєсков заявив, що нібито "частину території Росії де-факто окуповано київським режимом, потрібно звільнити нові регіони та убезпечити людей там". Окремо Пєсков заявив, що Україну треба знищити як державу, адже вона загрожує територіальній цілісності РФ.