Речник Путіна оперативно пояснив, що його заяву нібито хибно інтерпретували.

Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков випадково визнав "сво" війною, але був змушений виправдовувалися за цю заяву.

У коментарі російським пропагандистам Пєсков заявив, що юридично статус "спеціальної військової операції" не змінився. Втім, де-факто вона нібито перетворилася на війну.

"По суті, після того, як колективний Захід вступив у конфлікт, це перетворилося на війну для нас. Це не пов'язано із якимись юридичними змінами. Це спеціальна військова операція де-юре. Але де-факто, для нас це перетворилося на війну, після того, як колективний Захід дедалі більше безпосередньо підвищує рівень своєї залученості до конфлікту", - заявив він.

Заява Пєскова про війну

Як повідомляв УНІАН, Росія перебуває у стані війни. Проти окупантів на фронті воює "компашка" колективного Заходу.

Так, це починалося як спеціальна військова операція, але тільки-но там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною", - заявив Пєсков.

Також Пєсков заявив, що нібито "частину території Росії де-факто окуповано київським режимом, потрібно звільнити нові регіони та убезпечити людей там". Окремо Пєсков заявив, що Україну треба знищити як державу, адже вона загрожує територіальній цілісності РФ.

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