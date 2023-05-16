У Росії набирає обертів "закручування гайок".

У Росії хочуть проводити поліцейські обшуки без дозволу суду. З такою ініціативою виступила ФСБ.

Так, на порталі проектів нормативних актів РФ опубліковано проект відомчої інструкції, що дозволяє проводити обшуки без санкції суду "у випадках, які не терплять зволікання і можуть призвести до вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину".

Також без рішення суду пропонується проводити обшуки у випадках, коли є інформація про загрозу державній, військовій, економічній, інформаційній або екологічній безпеці Росії. У таких випадках для проведення обшуку буде достатньо дозволу від уповноваженого чиновника з ФСБ.

Відео дня

Ще одна сумнівна норма в проекті інструкції дає силовикам право вилучати будь-які предмети, документи і матеріали, які їм здадуться підозрілими.

Росія скочується в сталінізм

Днями очільник Слідкому Росії Олександр Бастрикін запропонував націоналізувати цілі галузі економіки, щоб продовжувати війну проти України. Раніше в РФ вже почали відбирати окремі підприємства, які не справляються з військовими замовленнями.

Також Кремль заборонив російським топ-чиновникам звільнятися з роботи до кінця війни. Тим, хто порушить заборону, вже погрожують кримінальним переслідуванням. Відомо як мінімум про два випадки, коли губернатори намагалися піти зі своїх постів, але в Кремлі їм не просто заборонили, а натякнули на кримінальні справи.

Вас також можуть зацікавити новини: