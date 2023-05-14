Для продовження війни проти України російське керівництво готове пожертвувати залишками ринкової економіки.

Російська держава повинна націоналізувати стратегічні сектори економіки, щоб мати можливість продовжувати війну проти України. Про це заявив очільник Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, виступаючи на Петербурзькому юридичному форумі, пише Reuters.

Видання зазначає, що раніше російська влада вже фактично відібрала або купила за низькою ціною активи низки західних фірм, які вирішили піти з Росії після її вторгнення в Україну. Але Бастрикін пропонує піти набагато далі.

"Ми говоримо, по суті, про економічну безпеку в умовах війни. А далі наступний щабель: давайте підемо шляхом націоналізації основних галузей нашої економіки", - заявив він.

Відео дня

Журналісти відзначають, що настільки прямий "набіг" на економічні принципи вільного ринку є досить незвичайним для російської влади.

На цьому ж форумі Бастрикін виступив з пропозицією поширити інститут кримінальної відповідальності на юридичні особи. Так він хоче побороти корпоративну корупцію.

За його словами, утримання злочиинців у в'язницях обходиться дуже дорого, а у випадку з корупціонерами вони часто відбуваються умовними строками і фактично не несуть жодного покарання. Тому Бастрикін хоче штрафувати корпорації на величезні суми замість того, щоб саджати до в'язниці власне корупціонерів.

"Коли бізнесмен корпорації заплатить мільярдні суми [штрафу] без арешту, але за рішенням суду і в рамках кримінального процесу (...), тоді корпорація зрозуміє: невигідно красти, вигідно чесно працювати. Не треба їх у в'язницю, ось заплатив за задоволення і їдь куди-небудь в Італію, Іспанію, до моря і все буде відмінно", – вважає очільник Слідкому.

Націоналізація бізнесу в Росії - що відомо

Раніше російська влада законодавчо запровадила так званий "податок на виїзд" для іноземних компаній. Таким чином, Москва сподівається примусити частину компаній залишитися в РФ через збільшені витрати на вихід, а також отримати додаткові гроші на війну з тих, кого навіть такий грабіж не зупинить.

Крім того, в рамках так званої "промислової мобілізації" у Росії законодавчо заборонили бізнесу відмовлятися від запропонованих їм військових замовлень, навіть якщо компанію не влаштовує оплата або умови контракту. У тих, хто не справляється з виконанням таких замовлень недавно почали відбирати бізнес.

Вас також можуть зацікавити новини: