Пасажири поїзду Абакан-Москва після прибуття на станцію були змушені долати глибокі снігові кучугури.
Відео курйозу з’явилося у YouTube.
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Як свідчать кадри, розгублені росіяни по пояс провалювалися у сніг. При цьому з ними були великі сумки.
Місцеві ЗМІ пишуть, що інцидент стався 1 березня. Пасажирська платформа, кажуть в місцевій залізниці, була розчищена, але вона розрахована лише на 8 вагонів. Прибулий потяг складався з 14-ти.
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