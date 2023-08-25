У Росії назвали це "відповідною реакцією на душіння прав російських громадян" за кордоном.

Центрвиборчком Росії заборонив голосувати на виборах через Інтернет росіянам, які перебувають за кордоном. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на рішення територіальної виборчої комісії дистанційного електронного голосування.

При цьому, як зазначає видання, глава ЦВК Елла Памфілова назвала заборону "відповідною реакцією на душіння прав російських громадян" за кордоном.

"На жаль, не ми були ініціаторами. Наші колишні партнери західні з ряду країн, які призначали нас ворогом і різного роду санкціями намагалися нас задушити, вони максимально обмежили в правах наших громадян", - заявила глава ЦВК РФ.

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Вона запевнила, що комісія все ще "ламає голову" над пошуком способів і "хоч якихось дірочок" для організації голосування росіян за кордоном.

Зазначається, що, згідно з розрахунками проекту Re:Russia, Росію з початку війни в Україні покинули від 817 до 922 тис.осіб. Найбільше число росіян виїхали в Казахстан і Сербію — приблизно по 150 тис., близько 100 тис. релокувалися до Вірменії, не менше 90 тис. — до Туреччини, більше 70 тис. — до Ізраїлю, майже 60 тис. - до країн ЄС.

За даними The Economist, за останні сто років в Росії не спостерігалося такої значної втечі з країни в результаті політичних потрясінь, а поточна політична еміграція стала наймасовішою з 1920-х років.

Президентські вибори в Росії

Чергові вибори президента Росії повинні пройти 17 березня 2024 року. РосЗМІ вже писали, що російська влада готувалася до того, щоб намалювати "перемогу" диктатора.

Нещодавно прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що президентські вибори - "це не зовсім демократія, це дорога бюрократія", і Володимира Путіна переоберуть на президентських виборах з результатом понад 90% голосів.

Також згідно з раніше проведеним соцопитуванням, три чверті росіян не знають за кого голосувати, якщо Путіна не буде в бюлетені.

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