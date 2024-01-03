Обвалилися перегляди і у російських пропагандистських сайтів.

Одним з головних підсумків 2023 року в Росії виявилася зростаюча недовіра до пропаганди. Жителів країни все менше цікавлять програми Володимира Соловйова, Z-канали в Telegram втрачають підписників, а головні пропагандистські сайти - свою аудиторію.

Як виявило "Можемо пояснити", рейтинг шоу Володимира Соловйова впав у півтора рази. До кінця 2022-го в топ-100 найпопулярніших передач в Росії (аудиторія 4+ за даними Mediascope) були 5 пропагандистських ток-шоу, а вище всього - "Вечір з Соловйовим": 14 місце з рейтингом 3,6%. Рік по тому Соловйов як і раніше популярніший колег-пропагандистів, але лише на 35-му місці з рейтингом 2,1% (падіння - більш ніж в півтора рази).

Обвалилися перегляди у пропагандистських сайтів, свідчить статистика сервісу LiveInternet. Серед головних постраждалих - РИА Новости, "Комсомольськая правда" і "Известия". За рік вони втратили від 9 до 20 млн відвідувачів. У грудні 2023 року на сайт РИА зайшли 60 млн унікальних користувачів, а в грудні 2022 - 75 млн. "Ленту.ру" в минулому грудні відвідали 54 млн осіб (роком раніше - 63 млн). Найбільші втрати - у "Комсомолки". Якщо в грудні 2022 року на сайт КП зайшли 107 млн користувачів, то через рік - всього 87 млн.

Відео дня

Від Z-каналів масово відписуються користувачі. Втрати почалися після невдалого заколоту Євгена Пригожина в червні. Найбільше відписок - у "воєнкорів", які втрачають майже по 1 тис. осіб на день, кажуть дані tgstat. Так, канал WarGonzo (Семен Пегов) з червня втратив понад 200 тис. підписників (з 1,3 млн до 1,09 млн). Схожі втрати у Євгена Піддубного (мінус 170 тис. за півроку). Юрій Котенок втратив більше 50 тис. підписників. А "воєнкор" Олександр Сладков взагалі перестав бути мільйонником - в липні на нього були підписані 1,08 млн, зараз - всього 944 тис.

Російська пропаганда - деталі

Нещодавно російський пропагандист Володимир Соловйов, відомий своєю полум'яною риторикою на адресу заходу, схоже, образився на критику, яку він отримав від одного зі своїх частих гостей Захара Прилєпіна.

Просуваючи кремлівську пропаганду у своєму телешоу, до Соловйова часто приєднується учасник дискусії пропагандист Захар Прилєпін, письменник і політик. Незважаючи на його відданість Кремлю, інтерв'ю, яке Прилєпін дав Медійній особистості Ксенії Собчак, викликало роздратування Соловйова.

Соловйов заявив, що поважає Прилєпіна як "людину, письменника і діяча культури", але не може зрозуміти, чому той погодився на інтерв'ю з "абсолютним ніким" Собчак.

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