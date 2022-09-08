Окупанти цинічно стверджують, що Маріуполь – "місце, з якого почалася оновлена російська державність".

В головному храмі Збройних сил Росії освятили вітраж, створений з осколків, зібраних в українському Маріуполі.

Про це повідомляє Telegram-канал російського патріотичного руху "Катюша".

Автори вітража зазначають, що зобразили "ченця-воїна Пересвета", що повертається до Дмитра Донського після перемоги над Челубеєм на Куликовому полі.

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Олександр Пересвет – російський воїн-монах. Він був ченцем Троїце-Сергіївського монастиря, брав участь у Куликовській битві і загинув 8 вересня 1380 року.

Скло для цього вітража активісти зібрали в знищеному і окупованому росіянами українському Маріуполі – там, де навесні і влітку йшли активні бої.

"Хтось збирав скла серед уламків, хтось віз мішок зі склом в Москву, малював ескіз, розфарбовував елементи вітража, брав участь в освяченні або пише зараз цей пост. І у кожної абсолютно неймовірне відчуття – створення чогось цілого і прекрасного з чогось зруйнованого", – кажуть активісти "Катюші".

Образ Куликовської битви був використаний, за словами авторів, оскільки "Маріуполь – нове Куликове поле".

"Місце, з якого почалася оновлена російська державність, місто – символ, місто, де перемогла правда. Як тоді, більше семисот років тому", – йдеться в повідомленні руху.

Не менше цинізму в тому, куди вітраж потрапить після. Окупанти планують розмістити символ окупації та масових вбивств у Маріуполі в одній зі шкіл цього міста.

"Бажано – в кабінет історії", – заявляють вони.

Нагадаємо, наприкінці квітня президент України Володимир Зеленський заявляв, що в Маріуполі зруйновано близько 95-98 відсотків усіх будівель.

Кількість загиблих в результаті російського вторгнення оцінювали в 22 тисяч. Пізніше міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що реальна кількість загиблих жителів міста може бути в рази більше.

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