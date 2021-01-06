Через несплату кредитів його обмежили у праві виїзду з Росії.

На Харківщині затримано росіянина, який незаконно перетнув кордон, щоб відсвяткувати Різдво з родичами.

Як повідомляється на сторінці Державної прикордонної служби у Facebook, сьогодні поблизу населеного пункту Токарівка, що у Дергачівському районі, затримали чоловіка, який незаконно перетнув кордон з Росією.

Читайте також"Одне слово - "свобода": посол Нідерландів розповів про величезну різницю між Україною і РФ

Чоловік намагався сховатися від прикордонників у засніженому рову. "Він не врахував, що тепловий силует людини на холодному снігу дуже добре "бачить" тепловізійна камера", - зазначають у ДПСУ.

Чоловік хотів відсвяткувати Різдво з родичами в Україні, а через непогашені кредити він був обмежений у праві виїзду з РФ.

У ДПСУ зазначають, що за незаконне перетинання державного кордону України на росіянина складені матеріали адміністративного провадження. Його подальшу долю вирішить суд.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк