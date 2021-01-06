На Харківщині затримано росіянина, який незаконно перетнув кордон, щоб відсвяткувати Різдво з родичами.
Як повідомляється на сторінці Державної прикордонної служби у Facebook, сьогодні поблизу населеного пункту Токарівка, що у Дергачівському районі, затримали чоловіка, який незаконно перетнув кордон з Росією.
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Чоловік намагався сховатися від прикордонників у засніженому рову. "Він не врахував, що тепловий силует людини на холодному снігу дуже добре "бачить" тепловізійна камера", - зазначають у ДПСУ.
Чоловік хотів відсвяткувати Різдво з родичами в Україні, а через непогашені кредити він був обмежений у праві виїзду з РФ.
У ДПСУ зазначають, що за незаконне перетинання державного кордону України на росіянина складені матеріали адміністративного провадження. Його подальшу долю вирішить суд.
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