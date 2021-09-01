Убитий не виконав умови гри, чим розлютив свого знайомого.

У російському Іжевську чоловік ударом ножем вбив свого знайомого після гри у шашки за відмову виконувати умови.

Про це повідомляє прокуратура Удмуртії.

Трагікомічний випадок стався у липні 2021 року. Підозрюваний у вбивстві скоро постане перед судом.

Зазначається, що знайомі випивали та грали у шашки зі своїми умовами: той, хто програв, повинен був вийти на балкон та прокричати "кукуріку". Але програвши, один з гравців відмовився це робити, й спалахнув конфлікт.

Читайте такожУ Росії дівчинка порізала поліцейського, який намагався її врятуватиЯк повідомляє прокуратура, в ході бійки обвинувачений вдарив ножем в область серця свого напарника по грі, й той помер.

Відносно обвинуваченого порушили кримінальну справу за ч.1 ст. 105 КК РФ (вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Шварц