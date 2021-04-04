Вітчим дівчинки хвалився сусідам, які синці він їй набиває.

У Росії затримали 24-річну Юлії Довгаль, яка зв'язувала свою семирічну дочку, щоб вона не заважала їй випивати з новим чоловіком.

Про це повідомляє Telegram-канал LifeShot.

Читайте такожНе вміє ходити, відгукується на "киць-киць": у Росії виявили "дівчинку-кішку" (відео)Поліцію під час чергової п'янки викликали сусіди. Вони ж подзвонили рідному батькові дівчинки, щоб той швидше приїхав і забрав дочку.

«Коли чоловік зайшов в квартиру до колишньої дружини, малятко знаходилося в одній з кімнат із зав'язаними ручками та ніжками. Також на її тілі було багато синців. Крім того, дівчинка виснажена», – йдеться в повідомленні.

За словами сусідів, найбільше їх шокувало, як вітчим дівчинки хвалився перед ними синцями, які він їй набивав.

Зазначається, що у затриманої є ще одна дочка, яка живе з батьком.

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Автор: Катерина Шварц