У Росії затримали 24-річну Юлії Довгаль, яка зв'язувала свою семирічну дочку, щоб вона не заважала їй випивати з новим чоловіком.
Про це повідомляє Telegram-канал LifeShot.
Читайте такожНе вміє ходити, відгукується на "киць-киць": у Росії виявили "дівчинку-кішку" (відео)Поліцію під час чергової п'янки викликали сусіди. Вони ж подзвонили рідному батькові дівчинки, щоб той швидше приїхав і забрав дочку.
«Коли чоловік зайшов в квартиру до колишньої дружини, малятко знаходилося в одній з кімнат із зав'язаними ручками та ніжками. Також на її тілі було багато синців. Крім того, дівчинка виснажена», – йдеться в повідомленні.
За словами сусідів, найбільше їх шокувало, як вітчим дівчинки хвалився перед ними синцями, які він їй набивав.
Зазначається, що у затриманої є ще одна дочка, яка живе з батьком.
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