Причиною аварійного приземлення стали технічні несправності шасі.

У Росії аварійно приземлився літак "Аерофлоту" Boeing-737.

Як повідомляють російське пропагандиське агентство "РИА Новости" та Telegram Mash, борт летів з Москви, але здійснив аварійну посадку в Южно-Сахалінську. Причиною аварійної посадки стали проблеми з шасі.

У прес-службі місцевого аеропорту пізніше заявили, що на борту Boeing-777 було 14 членів екіпажу та 408 пасажирів, фахівці знайшли технічну причину неполадки, наразі її усувають.

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Проблеми росавіації

У березні 2022 року, тобто одразу після російського вторгнення в Україну, Boeing та Airbus зупинили роботу в Росії. Було зупинено надання запчастин, технічного обслуговування та технічної підтримки для російських авіакомпаній.

Також виникли проблеми зі страхуванням літаків, що використовуються російськими авіаперевізниками.

Незабаром Росія заявила, що хоче націоналізувати літаки, надані їй авіакомпаніями в лізинг.

15 березня 2022 року Європа зупинила дію сертифікатів придатності літаків всіх авіакомпаній РФ. Також були анульовані сертифікати для навчальних центрів, авіації МНС Росії, російських компаній, що виконують техобслуговування повітряних суден.

Російські авіакомпанії виключили з найпрестижнішого рейтингу. До російського вторгнення в Україну в підкатегорії "кращі авіакомпанії Східної Європи" п'ять місць в ТОП-10 посідали авіаперевізники РФ.

Станом на 18 листопада 2022 року близько 50 літаків "Аерофлоту" перебували в простої, а половину з них розібрали на запчастини.

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