Росіяни видали за польські бронемашини латвійську техніку під час параду.

Російські пропагандисти вражають новими безглуздими фейками. Цього разу вони заявили, що Польща жене військову техніку в Україну, або стягує до кордонів з Білоруссі, але їх видав один нюанс.

На фрагменті пропагандистської програми, опублікованому каналом NEXTA Live, ведуча стверджує, що Польща знову брязкає зброєю і готується відправити колони військової техніки до України чи кордону з Білоруссю.

Втім, фейк роспропаганди видав один нюанс - для сюжету використовували кадри із параду військової техніки на День незалежності Латвії. Пропагандистів не збентежили навіть латвійські прапори.

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Фейки російської пропаганди

Російські пропагандисти активно зомбують населення, створюючи міф про те, що Росія воює не тільки з Україною, але з НАТО. Нещодавно пропагандисти залучили до зомбування свого населення "важку артилерію": екстрасенсів, тарологів та конспірологів. "Експерти" у прямому ефірі федерального каналу переконували росіян, що їхня країна стане "оазисом світла", а України не буде, а Захід "розпадеться".

Згодом росіяни закликали поставити Польщу на перше місце в черзі на "денацифікацію" після України.

Цьому підігрував і білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Зокрема, він заявив, що російський президент Володимир Путін не готує завдавати ядерний удар по Україні, водночас у "провокаціях" застосувати ядерну зброю звинуватив Польщу.

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