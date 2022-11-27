У РФ збираються виготовити вовняні шкарпетки для військових.

У російському Курську волонтери оголосили збір собачої шерсті, щоб допомогти армії РФ.

Як йдеться в оголошенні, розміщеному місцевими Telegram-каналами, волонтери "Добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту Росії" збирають вичесану собачу шерсть.

"У Курську волонтери збирають собачу шерсть для виготовлення шкарпеток, поясів і ниток для військових. Повідомляється, що потрібна саме вичесана шерсть з собак, а не стрижена. Прийом проводиться з 9 до 18 години за адресою вул.Сумська, 5 (ДТСААФ)", – йдеться в повідомленні.

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Волонтерсво в Росії

У своїх спільнотах російські волонтери збирають пожертви від небайдужих росіян і публікують звіти про свої витрати. Їхні публікації не рідко стають мемами: так, наприклад, сталося з оголошенням про збір на тепловізор, яким російський волонтер збиралася "зігріти військових".

Примітно, що переважно в публікаціях російських волонтерів не йдеться про закупівлю якісного спорядження або вартісного обладнання на кшталт дронів або тепловізорів.

Через брак іншого, волонтери звітують про будь-що, що їм вдається закуповувати. Наприклад, про придбання ковбаси, прапорів із зображенням Ісуса Христа, армійських мультитулів, бочок для води, або навіть про передачу пропагандистських газет на передову.

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