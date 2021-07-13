Однак формувати окремі казацькі підрозділи в Росгвардіі поки не будуть.

В Росії казаків прийматимуть на службу до Росгвардії, вони володітимуть усіма правами і обов'язками службовців цього формування.

Як повідомляє "ТАСС", про це журналістам розповів прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Раніше полпред президента РФ в Північно-Кавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка повідомив, що Путін підтримав ідею про створення у складі росгвардії казацьких підрозділів. Коментуючи цю інформацію, Пєсков заявив, що "у Росгвардії вистачає сил, просто є регіони, де живе багато казаків, місця корінного проживання казаків, там їх будуть брати на службу в Росгвардію".

"Вони стануть гвардійцями, у них буде повна субординація і так далі", - продовжив Пєсков.

При цьому він не підтвердив, що планується створення казацьких підрозділів.

"Жодних окремих казацьких підрозділів не буде, це буде все в складі Росгвардії... і це стосується тих регіонів, де традиційно живе чимало казаків", - продовжив Пєсков.

Відповідаючи на питання про те, чи буде у казаків зброя, Пєсков зазначив, що вони будуть військовослужбовцями.

"Чому їм не видавати [зброю]? Вони вже перестануть бути козаками, де-юре вони будуть службовцями росгвардії з усіма витікаючими правами і обов'язками", - сказав Пєсков.

При цьому він став відповідати на уточнююче питання, якою буде форма у козаків, порадивши поцікавитися цим в Росгвардії.

Так звані казаки в Росії на сьогодні являють собою подобу воєнізованої дружини з яскраво вираженою становою ідентичністю. Як правило, сповідують ультраконсервативні погляди. Учасники казацьких формувань брали активну участь в анексії Криму та у війні проти України на Донбасі.

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Автор: Дмитро Захаров