Після скандалу в мережі росіянин відредагував допис і почав виправдовуватися.

Депутат від правлячої партії "Єдина Росія" Олег Матвейчев побажав протестувальникам в Казахстані, які виступають проти політичного впливу Нурсултана Назарбаєва, усіляких негараздів.

Про це він написав у Facebook.

Матвейчев заявив, що всі власники салонів мобільного зв’язку в Алмати, які написали у соцмережі "коли ж піде Назарбаєв", "повинні страждати".

"Їх повинні розграбувати. Жінок зґвалтувати, машину спалити, а у д*** засунути палицю для селфі", - написав депутат РФ.

У коментарях до допису Матвейчев пригадав історію окупації СРСР, протягом якої інтелігенти країни "вимагали на мітингах зруйнувати СРСР і смерті партноменклатури", а потім буцімто "стояли, торгували цигарками у переходах".

Після цього росіянин відредагував пост, виправдовуючи агресію нібито приверненням уваги до "проблеми". Депутат пізніше додав, що це "екстремісти" ґвалтують жінок.

Протести в Казахстані: що відомо

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

Нурсултан Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки Казахстану. Раду Безпеки очолив Токаєв.

Президент Казахстану звернувся за допомогою до глав держав Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Війська РФ, Вірменії, Білорусі, Киргизстану і Таджикистану направлені в Казахстан на обмежений проміжок часу для"стабілізації та нормалізації обстановки".

МЗС України через акції протесту радить українцям утриматися від відвідування Казахстану.