Всього в списку щонайменше 30 високопоставлених військових і розвідників РФ.

Російський генерал Сергій Суровікін був таємним високопоставленим членом приватної військової компанії "Вагнера", якою керує Євген Пригожин.

Видання CNN пише, що російський розслідувальний центр "Досьє" має в своєму розпорядженні документи, які доводять, що у Суровікіна був особистий реєстраційний номер "Вагнера". Російський генерал числиться в списку поряд з щонайменше 30 іншими високопоставленими військовими і розвідниками РФ, які також є високопоставленими членами "Вагнера".

Суровікін не з'являвся на публіці з минулої суботи, коли він опублікував відеозапис, в якому благав ватажка "Вагнера" зупинити заколот. З тих пір його місцезнаходження залишається невідомим.

Відео дня

Суровікін - заслужений командир ВПС Росії, який отримав прізвисько "Генерал Армагеддон" за свою безжальну тактику бомбардування міст у Сирії.

Вагнер не відповів на запит CNN. Незрозуміло, що тягне за собою VIP-членство у "Вагнері", зокрема, чи є фінансова вигода.

Відомо, що Суровікін був пов'язаний з групою найманців, але документи викликають питання про близькість високопоставлених російських військових і "Вагнера".

Спроба заколоту Пригожина - головні новини

Під час недовговічного повстання Пригожина бійцям "Вагнера" вдалося захопити місто Ростов-на-Дону на півдні Росії, практично не зустрічаючи опору з боку російської армії. Пригожин згорнув свій бунт після переговорів з Олександром Лукашенком. Нібито ватажкові "вагнерівцям" пообіцяли свободу і переїзд до Білорусі.

Пізніше ряд ЗМІ повідомили, що генерал Сергій Суровікін міг знати про плани Пригожина влаштувати заколот. І на наступний день після спроби заколоту, тобто 25 червня його нібито затримали і відправили в СІЗО "Лефортово". Також була інформація, що Суровікіна не заарештували, а лише допитали і відпустили.

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