Зараз з солдатом працює психолог.

У Челябінській області російський солдат зашив собі рот після скандалу з дівчиною.

Про це пише Telegram Подъем.

19-річний строковик приревнував свою дівчину, накричав на неї, а потім пішов у туалет і зашив собі рот голкою з трикотажною ниткою. Таким чином, він покарав себе за грубі слова.

Інцидент, згідно з даними службових документів, стався 15 грудня у Чебаркулі.

Читайте такожЗграя собак з рожевою шерстю налякала росіян (фото)На дивного солдата звернув увагу черговий частини. Він помітив, що хлопець ходив у масці і постійно мовчав.

Коли ж з росіянина зняли маску, виявилось, що його рот зашитий.

У медчастині нитки розпороли. Зараз з солдатом працює психолог.

Як писав УНІАН, у Санкт-Петербурзі увечері, 17 грудня, загорівся військовий корвет з керованим ракетним озброєнням "Проворный" під час будівництва. Рятувальники присвоїли пожежі вищий ранг складності, вогонь охопив 800 квадратних метрів.

Крім того, двоє російських десантників, яких Росія відправила у Білорусь нібито через "раптову перевірку боєздатності", загинули під час приземлення з парашутом у Гродно.

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Автор: Віолетта Орлова