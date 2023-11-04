Міноборони РФ повідомило про нову атаку дронів. Раніше БПЛА вже "збивали" над Курською областю.

Росія весь ранок "ловить" невідомі дрони на своїх територіях: після повідомлень про "збиті" БПЛА в Курській області, нова "атака" наздогнала Білгородщину.

БПЛА "київського режиму" спробували атакувати область в районі 11:00, стверджує Міноборони РФ. Повідомляється, що місцева ППО "впоралася" з цілями.

Раніше аналогічним повідомленням відомство Шойгу відзначилося про ранкову "бавовну" в Курській області. Як повідомляв Mash, на аеродром Халіно летіло як мінімум три БПЛА. Однак Міноборони РФ заявило, що "збило" два дрони, не згадуючи про аеродром.

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РФ атакувала Україну дронами з Курської області

У ніч на 4 листопада Росія атакувала Україну з території Курської області дронами типу "Шахед". Про це повідомили Повітряні Сили України: ворожі БПЛА летіли на Сумську область. Зазначалося, що армія РФ запустила два БПЛА, їх збили наші військові.

Напередодні Росія також атакувала Україну дронами, цілячись по цивільних об'єктах та інфраструктурі. Про наслідки ударів повідомляли Сили оборони півдня України.

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