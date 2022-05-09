Грабіжників показали серед пар, яких розлучила Друга світова війна.

На концерті, приуроченому до 9 травня (у Росії відзначається День Перемоги), показали американських грабіжників Бонні Паркер і Клайда Берроу.

Великий концерт транслювали на федеральному пропагандистському "1 каналі".

Так, під час виконання пісні "Если б не было войны" про гірку втрату жінки, яка не мала кохання через війну, на тлі показали слайд-шоу з фотографіями пар, яких розлучила Друга світова війна.

Серед таких пар затесалися Бонні Паркер і Клайд Берроу - американські грабіжники, що діяли за часів Великої депресії.

Примітно, що продемонстрували їхню світлину, зроблену в березні 1933 року - За рік і два місяці до того, як злочинці були вбиті техаськими рейнджерами і поліцейськими зі штату Луїзіана.

Як писав УНІАН, президент Російської Федерації Володимир Путін у понеділок, 9 травня (в РФ відзначається День Перемоги) в Москві на військовому параді "завис" під час проголошення своєї промови.

Вас також можуть зацікавити новини: