На його рахунку життя 10 дівчаток у віці від 9 до 16 років.

Російський серійний маніяк Євген Петров, який убив 10 дівчаток, зізнався ще в одному злочині через 15 років після вироку.

Читайте такожРосіянин розстріляв та зарубав сокирою дружину, яка вирішила від нього піти (фото)Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Вбивця дав свідчення про причетність до смерті студентки Зінатулліної, тіло якої в 2001 році знайшли в кілометрі від однієї з трас в Башкортостані.

«На час слідства чоловіка повинні перевести в ізолятор з більш м'якими умовами утримання, ніж у в'язниці. Тому не виключено, що за допомогою такого визнання Петров просто вирішив відпочити», – йдеться в повідомленні.

Серійний маніяк Євген Петров: що про нього відомо

Вперше про «новоуральського різника» заговорили в 1998 році, коли у Свердловській області стали пропадати школярки.

Незабаром в лісі виявили кілька понівечених тіл зі слідами сексуального насильства. Вбивства тривали аж до 2003 року.

Після чергового злочину в міліцію прийшов чоловік, який заявив, що бачив, як невідомий посадив жертву в іномарку і відвіз нижньотагільською трасою. Оперативники знайти нічого не змогли, але звернули увагу на самого свідка, оскільки той надто вже наполегливо і детально описував дівчину та автомобіль.

В результаті у нього провели обшуки та знайшли сережки вбитої. На допитах 29-річний Євген Петров зізнався у злочинах і точно описав місця поховання жертв, що залишилися.

Всього від його рук загинули 10 дівчаток у віці від 9 до 16 років.

Експертиза визнала маніяка осудним, і у 2005-му його засудили до довічного ув'язнення.

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Автор: Катерина Шварц