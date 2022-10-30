Випадки публічного перетасування командувачів, наймовірніше, свідчать про наміри Путіна зробити їх "цапами-відбувайлами"

Немає підтверджень звільнення генерала Олександра Лапіна з посади командувача "центральним" угрупуванням окупантів. Хоча такий варіант не виключається.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Міноборони Росії тримає в секреті будь-які рішення щодо подальшої долі своїх командирів, які відзначилися поразками на полі бою.

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Водночас випадки публічного перетасування командувачів Західного і Східного угруповань, швидше за все, свідчать про наміри Путіна зробити їх "цапами-відбувайлами" нових провалів на фронті.

У будь-якому випадку просочення інформації про звільнення Лапіна свідчить про панівне становище фракції "яструбів" на чолі з Пригожиним. Ці "яструби" завдають шкоди іміджу вищого військового командування Росії.

Олександр Лапін - доля російського генерала, який "здав" Лиман

Напередодні у мережі з'явилася інформації про нібито відставку командувача "центральним" угрупуванням ЗС РФ Олександра Лапіна.

Після відступу з Лиману Кадиров публічно бажав військовому "змити кров" убитих "хлопців" на фронті. Главу Чечні в цьому підтримав ватажок ПВК "Вагнера" Пригожин.

29 жовтня деяких українські ЗМІ поширили фейк про нібито загибелі Лапіна у Москві-річці.

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