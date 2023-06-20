Глава російського Міноборони відзначився прогнозом про плани ЗСУ.

Глава Міністерства оборони РФ Сергій Шойгу "навангував" плани ЗСУ вдарити ракетами Storm Shadow та Himars по території тимчасово окупованого Криму.

Про це він заявив під час засідання колегії відомства 20 червня. Чиновник традиційно пригрозив ударами по центрах прийняття рішення в Україні у відповідь на такі "провокації".

"За нашими даними, керівництво ЗСУ планує завдати ударів по території Російської Федерації, включаючи Крим, ракетами Himars і Storm Shadow", - вказав міністр.

Також Шойгу уточнив, що США та Британія стануть повноцінними учасниками повномасштабної війни, якщо ЗСУ застосують зброю поза зоною проведення "спеціальної військової операції".

Партизани уточнили, яка ситуація зараз в Криму

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Криму партизанський рух "АТЕШ" уточнив, що станом на 19 червня окупанти організували перекидання військової техніки з півострова ближче до лінії фронту.

Відзначався рух чотирьох тягачів, які буксирували гусеничну техніку з боку Керченського мосту.

Партизани нагадали окупантам, що в Криму дуже багато агентів та інформаторів, які не дозволять Росії утримати незаконно привласнену територію.

17 червня супутникові знімки зафіксували, що окупанти прорили нові окопи біля селищ Філатівка, КПВВ Армянськ, Красноперекопська та у Джанкойському районі. Лінію оборони ворог будує в паніці через контрнаступ ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: