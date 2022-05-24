Пропозицію озвучили також низка громадських організацій.

Російська православна церква розглядає пропозицію низки громадських організацій, а також Міністра оборони РФ Сергія Шойгу про можливість зарахування до лику святих полководця Олександра Суворова

Як повідомляє російський пропагандистський ресурс ТАСС, РПЦ збере матеріали про його життя та інформацію про наявність або відсутність фактів чудотворення - це обов'язковий критерій для канонізації.

"Ми будемо збирати матеріали ... про його життя, можливо, про ті чудеса, які відбувалися, про які ми не знаємо. Коли у нас буде досить багато матеріалу, ми вже повернемося до цього питання грунтовно", - заявив Голова Синодальної комісії з канонізації святих Московського патріархату ігумен Валаамського монастиря єпископ Троїцький Панкратій (Жердєв).

Олександр Суворов - кат українського народу: що варто знати

В рамках "дерусифікації", що активізувалася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в низці населених пунктів знесли пам'ятники Суворову і перейменовують названі на його честь вулиці.

Раніше Полтавський регіональний представник Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Олег Пустовгар зазначав: "Суворов входить до пантеону героїв СРСР, нині путінської Росії, раніше - Російської імперії. В України є свої історичні герої. У Суворова явна негативну репутацію в історії України. І це підтверджує ціла низка досліджених вченими фактів".

Зокрема, як повідомляється на сайті УІНП, у 1768-1769 роках російський полководець Суворов був безпосереднім учасником придушення Коліївщини - козацько-селянського повстання в Правобережній Україні.

Пустовгар наголошував, що в умовах протистояння Російський агресії прославлення Суворова - російського імперського діяча - неможливо.

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