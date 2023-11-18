Пропагандистка заявила, що на відповідні плани Путіна не вплине навіть тайський гей-трансгендер.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян оголосила, коли лідер РФ Володимир Путін піде "на припинення вогню" з Україною.

Журналістка перерахувала основні тези Кремля про те, що Росія сама вирішить, коли і за яких умов йти на мир. На незалежність планів Путіна не вплине навіть тайський гей-трансгендер, заявила Симоньян на росТБ.

У цьому контексту вона прокоментувала, чи може Росія змінити "військовий" курс, в разі переобрання президента США у 2024 році.

"Ну яка дурість! Путін не зацікавлений у поступках не тому, що прийде Трамп, або Вася Пупкін, або Роман Бабаян стане президентом США... Це взагалі не має нічого спільного з цим! Путін не піде ні на які поступки взагалі!", - розійшлася Симоньян.

Вона уточнила, що диктатор буде готовий до "припинення вогню" тільки тоді, коли Росія забезпечить безпеку кордонів, а де закінчуються ці кордони Росія вирішить сама.

"Крапка! А хто в цей момент буде в Білому домі, навіть якщо це буде одноногий тайський гей-трансгендер, нам абсолютно все одно", - вказала пропагандистка.

За якої умови Україна готова піти на припинення вогню з РФ

У жовтні 2023 року секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов нагадав головну позицію влади про те, що ніякого припинення вогню з РФ не буде, поки війська агресора перебувають на українських територіях. Данілов уточнив, що подібний варіант поступок є неможливим для України, навіть якщо Китай вдасться до тиску для підписання такої угоди.

Зі свого боку глава МЗС РФ Сергій Лавров у вересні зазначав, що Кремль в цілому не готовий розглядати будь-які пропозиції з цього приводу.

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