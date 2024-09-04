Старший син Путіна від Кабаєвої - Іван - народився 2015 року, а Володимир - 2019 року.

У російського лідера Володимира Путіна, крім доньок Марії Воронцової та Катерини Тихонової від колишньої дружини Людмили, є ще два малолітніх сини, матір'ю яких є Аліна Кабаєва.

Як стверджується в розслідуванні центру "Досьє", старший син Путіна Іван народився 2015 року, а Володимир - 2019 року. Джерелом "Досьє", як стверджується, виступила людина, яка працює в резиденції Путіна. Він часто бачить дітей Путіна, хоча і не спілкується з ними щодня.

Найбільш засекречені діти Росії

Як зазначають дослідники, інформацію про дітей не можна знайти в державних базах даних, у них є документи прикриття, які в основному роблять для розвідників і людей під держзахистом. Їхні дати народження знають тільки найближчі родичі, а подорожують вони тільки на особистих яхтах, літаках і бронепоїздах.

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За даними розслідування, Іван і Володимир живуть у президентській резиденції на Валдаї, вони не відвідують шкіл і дитячих садочків. З ними перебувають поруч гувернери, няні та тренери. У дітей Путіна особисті кухарі, які готують їм окремі страви. Як і у Володимира Путіна, у його синів свої чашки, і п'ють вони тільки з них. Поруч із дітьми завжди охоронці з числа офіцерів служби безпеки президента.

При цьому діти живуть у головному будинку разом із батьками, гувернери і тренери - в окремих будівлях. У дітей є свої машини з водіями, вчителі та прислуга пересуваються на інших автомобілях. Крім того, педагогічний персонал не спілкується з батьками дітей безпосередньо, приймаючи розпорядження від помічників сім'ї.

Побут путінських спадкоємців

Вчителів для дітей шукали через сайт агентства English Nanny. При цьому після вторгнення в Україну роботодавці стали надавати перевагу вчителям англійської з ПАР, яку російська влада вважає "дружньою країною". За умовами роботодавця, педагогам заборонено залишати територію резиденції. В оголошенні зазначено, що сім'я "живе в ізоляції".

"Досьє" стверджує, що іноді - переважно на свята - у резиденції з'являються інші діти - найчастіше друзів Кабаєвої.

Старший син Путіна Іван любить мультики Disney і грається, прикидаючись їхніми героями, чим дратує батька. При цьому Путін любить грати з ним у хокей - для цього на Валдаї побудували хокейний майданчик.

Кабаєва ж віддає перевагу водному відпочинку: вона катається з дітьми на яхтах. Плаває царська сім'я одразу на трьох кораблях: у найменшому живе обслуга.

Ймовірно, батьки припускають, що діти підуть стопами матері і стануть професійними спортсменами. Майже в кожній резиденції є спорткомплекс із залом для гімнастики та басейном, а іноді і з хокейним майданчиком. З дітьми займаються персональні тренери з плавання та зі спортивної гімнастики. Так, старшого сина тренує колишній член збірної з гімнастики.

До синів Путін ставиться навіть трепетніше, ніж колись до доньок, зазначають дослідники. Крім того, з хлопчиками не ризикує сперечатися ніхто з обслуговуючого персоналу, тому вони ростуть, розуміючи, що вони - виняткові. Будь-яка їхня забаганка виконується, а всі резиденції, в яких вони живуть, вони сприймають як особисті володіння.

Путін шукає секрет вічного життя

Як писав The Times, Путін одержимий ідеєю безсмертя. У жовтні 2024 року йому виповниться 72 роки, тоді як середня тривалість життя чоловіків у РФ становить 67 років. Вищі чиновники в його оточенні теж не молоді.

Тепер МОЗ окупантів вимагає від науково-дослідних інститутів звіти про розробки в галузі боротьби з сенсорними та когнітивними розладами. Крім того, вони вивчають методи боротьби з клітинним старінням, остеопорозом і спробами зміцнити імунну систему.

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