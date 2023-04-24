Поведінка Путіна на публічних заходах часто настільки різна, що це виглядає як роздвоєння особистості.

Російський диктатор Володимир Путін мегаактивний, тому не сидить в бункері і не користується послугами двійників на публічних заходах. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС.

"Ви, напевно, чули, що у Путіна дуже багато двійників, які працюють замість нього, в той час як він сидить в бункері. Ще одна брехня. Ви бачите, який у нас президент. Він, власне, як був, так і є мегаактивний. Ми насилу за ним встигаємо — ті, хто працює з ним поруч. Його енергетиці можна тільки позаздрити, його здоров'я можна побажати тільки самому собі", – заявив Пєсков.

Спікер диктатор окремо підкреслив, що російський диктатор ніколи не сидів "ні в яких бункерах". За його словами, ця інформація є "абсолютною брехнею".

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Двійники Путіна

За даними німецького видання Bild, Путіна активно використовує двійників під час різних публічних заходів. За характерними особливостями зовнішності (форма підборіддя, губ, носа, повік, вух) журналісти визначили, що справжній Путін зустрічається з іноземними лідерами, а в поїздки по країні на зустрічі з пересічними громадянами зазвичай відправляють двійників.

Про наявність у Путіна двійників прямо говорить секретар РНБО України Олексій Данилов. Також існування двійників Путіна допускають в Головному управлінні розвідки України.

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