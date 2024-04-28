Але безумовне "лідерство" з якоїсь причини з великим відривом утримує Індія.

Росія увійшла до першої трійки країн світу за кількістю смертей від селфі. Таку статистику наводить німецьке видання BILD.

Як підрахували журналісти, у період із 2014 до 2023 рр. у 49 країнах світу під час спроби зробити селфі загинули 399 осіб. Найбільше, 190 осіб, - в Індії. Далі з великим відставанням ідуть США - 29 загиблих. Росія йде на третьому місці - 18 загиблих.

Зазначається, що в Індії одного разу сталася масова загибель людей під час селфі. У липні 2022 року неподалік від міста Джайпур блискавка вдарила в групу людей, які робили селфі на вежі форту Амбер. Тоді загинули 11 осіб.

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А 2021 року в Індонезії, коли під час групового селфі перекинувся човен, загинули 9 осіб.

Смерть під час селфі: останні новини

Як писав УНІАН, у середині квітня росіянка Інеса Поленко зірвалася з висоти і загинула в окупованій Абхазії, коли намагалася зробити селфі для свого блогу.

Також ми розповідали про неодноразові випадки загибелі підлітків в Україні під час спроб зробити селфі на залізниці. Усі такі випадки відбуваються за однією схемою і спричинені нерозумінням природи електрики.

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