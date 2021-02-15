У Джидинському районі Бурятії (Росія) завели кримінальну справу на вчительку, яка смикнула учня за хворе вухо.
За даними слідчого управління СК РФ по регіону, справу заведено за статтею про заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю з необережності (частина перша статті 118 КК РФ).
Відомо, що нещодавно 10-річному хлопчикові зробили кілька операцій на вусі. Під час уроку російської мови він не розчув завдання і не став його робити. Через це вчителька схопила дитину за хворе вухо і смикнула.
Читайте такожРосійському другокласнику відбили нирки після скарг матері на побори в ліцеї
За даними слідчих, необдуманий вчинок жінки міг погіршити хворобу, аж до незворотної втрати слуху.
Тяжкість шкоди, завданої здоров'ю дитини, визначить судово-медична експертиза. Після завершення розслідування і висновків фахівців діям вчителя буде дана правова оцінка.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "У штани мочись": у Пітері школяр хотів сходити в туалет, але потрапив "під роздачу" вчительки
- У Росії вчителю довелося відстрілюватися від школяра і його друзів (фото)
- У Москві 7-річний хлопчик вбив брата (відео)
- Вчителька з окупованого Криму поскаржилася на зарплату - її "зацькували" і вигнали зі школи
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram