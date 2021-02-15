За даними слідчих, необдуманий вчинок жінки міг погіршити хворобу аж до незворотної втрати слуху.

У Джидинському районі Бурятії (Росія) завели кримінальну справу на вчительку, яка смикнула учня за хворе вухо.

За даними слідчого управління СК РФ по регіону, справу заведено за статтею про заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю з необережності (частина перша статті 118 КК РФ).

Відомо, що нещодавно 10-річному хлопчикові зробили кілька операцій на вусі. Під час уроку російської мови він не розчув завдання і не став його робити. Через це вчителька схопила дитину за хворе вухо і смикнула.

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За даними слідчих, необдуманий вчинок жінки міг погіршити хворобу, аж до незворотної втрати слуху.

Тяжкість шкоди, завданої здоров'ю дитини, визначить судово-медична експертиза. Після завершення розслідування і висновків фахівців діям вчителя буде дана правова оцінка.

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Автор: УНІАН