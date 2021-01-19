Росіянин розповів, що сам розчистив собі дорогу, тому що не зміг дістатися до ринку біля будинку.

У місті Іскітіме Новосибірської області інвалідам на візках довелося самостійно розчищати сніг біля будинку.

Фотографію чоловіків опублікували в спільноті "Типовий Новосибірськ" "Во ВКонтакте".

Як повідомляє видання «НГС Новосибірськ», одного з інвалідів, який прибирав дорогу від снігу, звуть Микола Дадико. В інвалідному кріслі він опинився у 2010 році через важке захворювання. Росіянин розповів, що сам розчистив собі дорогу, тому що не зміг дістатися до ринку біля будинку.

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"Пройшов трактор, була бровка ... Я не міг переїхати. Але я ж активна людина, взяв скребок - у мене свій автомобіль, який я постійно чищу. Пішов і почистив, потім поїхав у своїх справах", - пояснив Дадико.

Він додав, що в цей момент поруч на автомобілі проїжджала жінка, яка і сфотографувала його.

Дадико додав, що чистка снігу для нього щось на зразок тренажерного залу, іноді він самостійно чистить парковку.

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Автор: УНІАН