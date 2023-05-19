Якщо здатися в полон без поранень, за це загрожує до 10 років в'язниці.

Російських солдатів саджатимуть у в'язницю за здачу в полон без серйозних поранень. Такі роз'яснення для російських судів затвердив пленум Верховного Суду РФ.

Так, російський солдат буде вважатися злочинцем, якщо здався в полон добровільно – "свідомо при наявності можливості чинити рішучий опір противнику і уникнути захоплення в полон".

Єдиний варіант, коли російська держава не буде вважати злочинцем свого солдата, який потрапив у полон – якщо він був "за своїм фізичним станом не здатний ухилитися від полону".

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"Наприклад, перебування військовослужбовця в безпорадному стані, в тому числі внаслідок важкого поранення або контузії", — йдеться в роз'ясненні Верховного Суду РФ.

Також вказується, що російський солдат зобов'язаний "чинити рішучий опір противнику", навіть перебуваючи в повному оточенні.

Путін заборонив росіянам здаватися в полон

У вересні минулого року в Росії ухвалили закон, який забороняє "добровільну" здачу в полон. За це російським солдатам загрожує до 10 років в'язниці. Такі ж великі рядки передбачені за ігнорування повісток, дезертирство і відмова брати участь у війні.

При цьому в'язниця – явно не найстрашніше, що загрожує російським солдатам за потрапляння в полон. У листопаді минулого року бойовики "Вагнера" демонстративно забили кувалдою Євгенія Нужина - колишнього російського в'язня, який був завербований на війну, потрапив в український полон і був виданий назад за обміном.

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