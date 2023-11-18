За його версією, у Єлизавети було "непросте життя" у Європі.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков несподівано заявив, що його донька Єлизавета, яка регулярно хизується розкішним життям та подорожами, "ніколи не була дитиною-мажором".

В інтерв'ю пропагандистам Пєсков запевнив, що Ліза нібито жила "бідно, у спартанських умовах", коли навчалася у Європі.

"Ліза ніколи не була дитиною-мажором. Вона мала дуже непросте життя, непросте навчання. Вона навчалася не тільки в Росії, а й у Франції. І завжди жила там дуже бідно, в спартанських умовах. Їй довелося долати величезну кількість труднощів, вона довго шукала себе. Слава Богу, зараз все нормально. Теж стала неабиякою кар'єристкою", - заявив Пєсков.

Ліза Пєскова: що відомо про доньку речника Путіна

Єлизавета Пєскова звикла жити розкішно з дитинства. Попри гучні заяви її батька про патріотизм, його донька залюбки подорожувала світом і навіть жила в ненависній Росії Європі.

Повномасштабне вторгнення РФ внесло свої корективи в елітне життя Пєскової. Проти неї ввели санкції, тому із європейським життям у Франції довелося попрощатися. Пєскова повернулася в РФ вирішила працювати над модернізацією суднобудівних заводів.

Варто зазначити, що спочатку Ліза Пєскова демонструвала ознаки здорового глузду і відреагувала на вторгнення РФ в Україну антивоєнним постом в Instagram. "Нет войне" - написала дівчина, але згодом видалила сторіз.

Згодом Пєскова заявила, що вважає санкції, запроваджені проти неї, "необґрунтованими та несправедливими". Дівчина зазначила, що вона "не з простої сім'ї", але "зробила себе сама". Пєскова запевнила, що не може вплинути на ситуацію, тому здивована обмеженнями, запровадженими проти неї та брата.

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