Як відомо, під час спроби запобігти держперевороту, який організував Євген Пригожин, армія РФ намагалася бити по скупченнях його найманців у Воронезькій області.

З'ясувалося, що армія РФ під час численних ударів по Воронезькій області, куди 24 червня засновник ПВК "Вагнер" стягнув 4 колони техніки для захоплення Москви, реально влучила лише в одну ціль.

Про це повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ". За його даними, єдиною жертвою обстрілів стала одна машина "вагнерівців".

"Її досі не прибрали", - йдеться в повідомленні.

У Британії оцінили, як від інтриг Пригожина можуть виграти ЗСУ

Нагадаємо, що загрозою збройного захоплення Москви колишній кухар Євген Пригожин і його "вагнерівці" посилили кризу в Росії.

На думку екс-офіцерів британської розвідки, Пригожин принизив Шойгу, показавши, що може "безкровно" зайняти одне з найбільших міст РФ, всупереч уявній потужності російської армії.

Експерти підкреслюють, що якщо Києва правильно скористається заворушеннями у РФ, то ЗСУ вже протягом тижня можуть досягти тактичних успіхів на полі бою. Зокрема, шляхом знищення логістичних центрів, командних штабів і ліній зв'язку.

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