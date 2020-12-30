У Єврейській автономній області на настоятеля храму святого пророка Іллі порушили 16 кримінальних справ про розбещення хлопчиків.
Читайте такожУ Росії жінка намагалася продати доньку в сексуальне рабствоПро це пише телеграм-канал Baza.
За версією слідства, ґвалтувати дітей священнослужителю допомагав дзвонар.
39-річного Юрія Абрамова та 26-річного Сергія Мооса з села Амурзет затримали ще наприкінці минулого року на кордоні Росії та Китаю.
Як пише видання, весь цей час слідчі збирали картину їх злочинів воєдино.
Постраждалі - 14 хлопчиків-підлітків, від 12 до 16 років. Деякі епізоди розбещення датовані 2007 роком, а один випадок стався в Китаї, куди Абрамов виїжджав з дітьми.
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