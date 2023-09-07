У січні Санкт-Петурбург відзначає 80-ту річницю ключової події в історії міста.

У Санкт-Петербурзі скасували військовий парад на Палацовій площі, який планували з нагоди 80-ї річниці зняття блокади Ленінграда. Про це повідомив губернатор Петербурга Олександр Бєглов.

Парад планували провести 27 січня 2024 року, але на його скасуванні наполягли в Міністерстві оборони Росії, стверджує Бєглов. Замість параду на головній площі Санкт-Петербурга відбудеться виставка військової ретро-техніки.

Чому російське Міністерство оборони раптово передумало влаштовувати настільки улюблені росіянами військові паради, Бєглов не уточнив.

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Скасування парадів в Росії

Цього року Росією прокотилася ціла хвиля скасування військових парадів, які в попередні роки влаштовували на 9 травня у всіх більш-менш значущих містах країни. Причиною скасування урочистостей прямо називалися проблеми з безпекою на тлі війни з Україною.

У Санкт-Петербурзі парад на 9 травня проводили, щоправда, без авіаційної складової. Але на той момент цей регіон РФ був "благополучним" в сенсі військової безпеки. Але в кінці серпня масштабний наліт дронів знищив кілька військових літаків у Пскові. Це менш ніж за 300 км від Санкт-Петербурга, що за російськими мірками "зовсім поруч".

Також слід зазначити, що цього року Росія скасувала масштабні військові навчання "Захід-2023", які що два роки проводилися разом з Білоруссю. Це може бути викликано вкрай гострою нестачею військової техніки і солдатів для проведення подібних заходів.

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