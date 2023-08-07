Двох потужних квадрокоптерів виявили на могилі відомого пропагандиста.

Таємничі квадрокоптери в різних локаціях Москви наробили галасу у спецслужбах РФ.

Як повідомляє ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерела, один з дронів знайдено на могилі ліквідованого пропагандиста Владлена Татарського. Це другий випадок за тиждень. Спочатку дрон на могилі кремлівського рупора знайшли 3 серпня, а потім за два дні - 5 серпня.

"Вибухових пристроїв поряд не було. Проводиться розслідування – кому знадобилося тягнути БПЛА на могилу і чи знахідка не має якогось таємного значення", - пише канал.

Потім ще один таємничий квадрокоптер помітив московський підприємець на Шмітівському проїзді. Дрон врізався у його автівку.

Нарешті, на дереві поряд із 13-м будинком по вулиці Волочаєвській на рівні 3-го поверху знайдено ще один дрон. Його вже зняли та відправили на дослідження, річ у тому, що через дорогу навпроти місця виявлення БПЛА знаходиться НДІ Держрезерву, а це вже розмова про стратегічну безпеку.

Москву атакують дрони

В останні місяці російську столицю регулярно атакують невідомі безпілотники. Хоча російська влада стверджує, що всі БПЛА вдається успішно збивати, на ділі вони все одно завдають певної шкоди.

В ніч на 30 липня безпілотник врізався у висотку бізнес-кварталу "Москва-Сіті". Удар припав точно по одному з офісних приміщень Міністерства цифрового розвитку РФ. Через два дні атака повторилася. І знову безпілотник врізався в одну з висоток "Москва-Сіті".

Після серії таких атак авіакомпанія "Туркменістан" заявила про призупинення всіх своїх рейсів до російської столиці. Тепер з Ашхабада літаки будуть літати в Казань замість Москви.

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