Гіркін побоюється, як би Путіна не видали Міжнародному кримінальному суду.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що на місці російського диктатора Володимира Путіна утримався б від поїздки до Туреччини на зустріч з лідером країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як він зазначив у своєму Telegram-каналі, Путіна можуть не попередити про передачу Міжнародному кримінальному суду, який кілька місяців тому видав ордер на арешт президента РФ.

"На місці Володимира Володимировича я б не ризикував приймати пропозицію Ердогана зустрітися з ним у Туреччині. Оскільки наочно зростає ймовірність, що нашого президента забудуть оповістити про майбутнє етапування в Гаагу", – написав Гіркін.

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Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд Гааги видав міжнародний ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Його, як і уповноважену з прав дитини Марію Львову-Бєлову підозрюють у незаконній депортації українських дітей.

Тоді генпрокурор України Андрій Костін підкреслив, що цей ордерз означає, що Путін повинен бути заарештований за межами Росії в тих країнах, які ратифікували Римський статут, після чого диктатора повинні передати суду.

27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) офіційно визнала ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом.

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