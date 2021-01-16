Знайдена нова записка, в якій Максим Марцинкевич зізнається в участі у декількох вбивствах.

З'явилася ще одна записка, нібито написана націоналістом Максимом Марцинкевичем, відомим як "Тесак", незадовго до смерті.

Читайте такожУ російського неонациста "Тесака" в роті знайшли ще одну посмертну запискуПро це пише Telegram- канал Baza.

У листі Марцинкевич розповідає про допит в Красноярську, в ході якого він визнав участь у вбивствах:

"У Красноярську мене зламали на 100%. Я розповідав взагалі все. У тому числі про вірмен, дачу і повію, яку потім того... я взяв на себе участь в "страті таджика і дага"... Шансів довести, що це не я, не було".

За його словами, свідчення на нього самого дав націоналіст Сергій Маршаков. Крім того, "Тесак" дав свідчення на своїх соратників і підтвердив причетність до одного зі злочинів Сергія Коротких (Малюти) та Максима Макієнко (Дантист).

"Мене ведуть відкопувати тіла, після цього всіх будуть брати. Протриматися я не зміг. Прошу мене пробачити. Сподіваюся, хоч когось врятую... Два тіла біля моєї дачі вже відкопали. Відмовитися від свідчень я не зможу", - написав він.

Марцинкевич попереджає своїх соратників про те, що вони можуть найближчим часом бути затримані та радить їм тікати з країни.

Смерть "Тесака": що відомо

Про смерть Марцинкевича в СІЗО стало відомо у вересні минулого року. Його тіло знайшли в одиночній камері, де він перебував тимчасово для подальшого пересилання до Москви. Його везли до столиці для явки з повинною у новій справі, пояснив один з його адвокатів Іван Сидоров.

За словами Олексія Михальчика, іншого адвоката Марцинкевича, його катували протягом останніх трьох місяців. "Тесак" нібито розповідав йому про тортури, метою яких було домогтися від нього визнання у вбивствах, скоєних в Москві в 90-х.

Хто такий "Тесак"

Вперше "Тесак" став відомий як лідер міжрегіонального відділення неонацистської молодіжної організації "Формат 18".

Після цього він став співзасновником і громадського руху "Перебудова". Найпопулярніший проект цього руху ""Окупай-педофіляй", метою якого була боротьба з педофілами.

Проти "Тесака" було порушено чотири кримінальні справи.

У грудні 2018 року "Тесака" засудили до 10 років колонії суворого режиму за напади на людей під приводом боротьби з наркоторгівлею. Через рік вирок Марцинкевичу переглянули і вид виправної установи змінили на колонію загального режиму. У жовтні 2014 року Тесак заявляв, що не збирається накладати на себе руки.

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Автор: Катерина Шварц