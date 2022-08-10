У самого ж чиновника Міноборони РФ виявилася елітна нерухомість за півмільярда рублів.

У дочок зуступника міністра оборони РФ Олексія Криворучка знайшли американське громадянство та право на його отримання. Водночас сам топ-чиновник володіє елітною нерухомістю за півмільярда рублів.

Про це йдеться у розслідуванні Навальний Live.

Впродовж трьох років дружина Олексія Криворучка жила у США, а у серпні 2012 року у народила там доньку.

"Відомо, що Криворучко літав до Америки, а саме до Маямі, де, ймовірно, проходили пологи. Це вказує на те, що дитина народилася в США і, отже, мала право на отримання громадянства", – зазначають розслідувачі.

У вересні 2016 року народилася друга донька Криворучка. Його дружина на момент пологів перебувала у Маямі. У жовтні жінка полетіла зі США. Таким способом друга донька Криворучка отримала право на здобуття американського громадянства.

У заступника Шойгу також знайшли кілька об'єктів елітної нерухомості на півмільярда рублів. У 2019 році він купив особняк на Рубльовці у 1500 м2 вартістю 500 млн рублів (8 млн доларів).

За 6 років до призначення на посаду заступника Шойгу Криворучко літав у США 26 разів.

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