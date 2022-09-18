Росіянин скаржиться, що він дивом вибрався з "кільця", а тепер сидить без їжі в підвалі.

В Донецькій області окупантам все складніше приховувати паніку. Один з рашистів в ході телефонної розмови "заскиглив" через оточення і зізнався, що зважився бігти в РФ.

Про це свідчить перехоплення, опубліковане ГУР Міноборони України.

Так, військовослужбовець з 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ планує піти із залишками особового складу в Росію через Донецьк. Він розповідає товаришеві, що "своїх" позицій навколо вже немає.

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"Я ще живий поки, не прибили мене. Коротше тут нас маленька велика д*па. Ми в Донецьку, нас 19 чоловік, наш взвод, коротше, весь расх*рячілі. Нас залишилося троє чоловік всього лише. Тут, коротше, д*па, ми живемо в підвалі... Нас не годують. Командування немає, нашого брита позивного вбили з нашим розрахунком, але ми встигли піти. Прибилися тут до артилерії. Якщо що прийде, на мене - вантаж 200 - я живий! Ми будемо виходити в Росію, зрозумів, звідси усі! З пацанами, 19 осіб. Тому що тут п*здець взагалі, що діється. Ми взагалі в кільці були", - скаржиться рашист.

Також він стверджує, що він та інші військові залишилися без командування і офіцерів. Вони бояться виходити з підвалу, тому що на будь-якій з доріг їх можуть взяти в полон. Окупант скаржиться на наступ ЗСУ і постійно повторює про те, в якій жалюгідній ситуації опинився.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти завили через "пекла" під Херсоном, тепер вони просять радянські каски і свічки з ладаном.

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