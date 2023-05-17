Російські депутати, нарешті, придумали певний спосіб захопити Україну.

Російський безпритульних собак слід навчити "всяким різним навичкам" і відправити на війну проти України. З такою ініціативою під час засідання Держдуми виступив депутат Федот Тумусов.

Так, під час обговорення законопроекту про порядок поводження з бездомними тваринами депутат запропонував "навчити собак всяким різним навичкам", оскільки в Росії "дуже багато кінологів".

"Великих і агресивних собак кінологи навчили б і направили їх в зону СВО — нехай допомагають витягувати поранених, в розмінуванні беруть участь. І як показує досвід Великої Вітчизняної війни, вони можуть брати участь і в інших справах", — заявив депутат.

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Примітно, що з подібною ініціативою російські депутати виступають не вперше. У грудні депутат від Компартії РФ пропонував використовувати бездомних собак на війні в якості протитанкової зброї.

Російські військові технології

На тлі високих втрат на фронті російське командування вигадує абсурдні способи застосування застарілої військової техніки, непридатної до сучасної війни. Так, сильно застарілі танки Т-55 почали комплектувати сітками від ліжок, щоб захиститися від дронів-камікадзе.

Але є і більш божевільні приклади. У березні вперше з'явилися підтвердження, що росіяни ставлять корабельні гармати на легкоброньовані тягачі МТ-ЛБ. Бойова ефективність таких монстрів сумнівна, але сам факт їх створення говорить про гострий дефіцит техніки у росіян.

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