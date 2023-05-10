Далі за рівнем деградації тільки "народна медицина".

Міністерство охорони здоров'я РФ з метою "економії" та "практичності" збирається повністю перекласти лікування росіян на медсестер. Нагадаємо, що колапс російської економіки експерти передрекли ще у квітні 2023 року.

Відповідною ідеєю "відзначився" Центральний НДІ організації та інформатизації охорони здоров'я відомства. Подробиці пише видання The Moscow Times.

Там вважають, що такі процедури, як проведення медоглядів, ведення особової справи про стан здоров'я, спостереження за пацієнтами, призначення медикаментозного лікування та виїзд до хворих додому - завдання, з якими легко можуть впоратися медсестри, замість терапевтів.

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У МОЗ вважають, що такий перерозподіл завдань не позначиться на якості надання медичної допомоги росіянам, але, водночас, допоможе Росії уникнути втрати "фінансових та трудових" ресурсів.

При цьому від подібної "економії" в шоці, перш за все, російські лікарі. Понад половина з них не готова до таких жертв заради благополуччя Росії.

Також приблизно 90,6% опитаних медсестер кажуть, що наразі занадто перевантажені завданнями на своїх робочих місцях, тому не готові брати на себе ще й обов'язки терапевтів. Таку причину назвали 63,7% медсестер.

У російських чоловіків почалися проблеми з потенцією

Нагадаємо, що на початку 2023 року на сферу охорони здоров'я Росії припав новий "удар". У російських чоловіків через нерви від війни в Україні та мобілізації почалися проблеми з потенцією.

Зокрема, за даними системи "Чесний знак", росіяни буквально атакували полиці магазинів в пошуку засобів-афродизіаків для збільшення "чоловічої сили". З січня по березень чоловіки витратили на дані препарати близько 1,8 млрд рублів і придбали не менше 2,7 млн упаковок.

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