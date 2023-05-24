Артилерійський обстріл нібито здійснили на КПП в Козинці.

Кремлівські пропагандисти під час зйомок біля позицій російських сил у Брянській області потрапили під обстріл, як вони стверджують, українських військ. Разом з тим відомо, що самі окупанти регулярно обстрілюють українські населені пункти саме з цієї місцевості.

Рашистські "воєнкори" стверджують, що артилерійський обстріл здійснили на КПП в Козинці - неподалік від російсько-українського кордону.

На опублікованих відео не видно, чи є серед пропагандистів постраждалі. Після пролунав артилерійського пострілу пара "воєнкорів" розбіглася в різні боки.

Відео дня

Рашистські блогери скаржаться, що обстріл був нібито прицільним. Знімальна група росіян швидко зібрала речі і переїхала в інше місце.

"Хлопки" у російських прикордонних регіонах - головне

Вдень 13 травня 2023 року в 50 км від України, у Брянській області Росії, протягом години по черзі впали чотири повітряні засоби ВКС РФ, котрі здійснювали обстріли українських сіл і міст. Відомо про загибель всіх 9 пілотів двох Мі-8, одного Су-34 і ще одного Су-35.

РФ сама неодноразово влаштовувала вогневі провокації на власному прикордонні. Нерідко при цьому відбувалися випадки ліквідації своїх же військових.

А на початку тижня, 21 травня 2023 року, російські добровольці з "Російського добровольчого корпусу" і Легіону "Свобода Росії" здійснили так званий рейд у Грайворонський район Бєлгородської області. В українській розвідці прорив добровольцями кордону РФ назвали "спецоперацією" самих росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: