У ворожому відомстві заявили, що кілька дронів вдалося ліквідувати.

У Міністерство оборони РФ висловилися про нічний рейд невідомих дронів у небі Москви.

Йдеться про атаку, про яку мер столиці Сергій Собянін в паніці повідомив в районі 03:16 ранку. Згідно зі звітом ворожого Міноборони, російська ППО нібито змогла збити два дрони в ніч на 9 серпня.

Також там звинуватили в атаці "київський режим" і вказали, що постраждалих і руйнувань не фіксується.

"Сьогодні вночі над територією Московської області припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотними літальними апаратами", - йдеться в повідомленні.

Також серед російських телеграм-каналів поширюється відео з моментом вибуху у селі Молоково в Ленінському міському окрузі Московської області.

У небі Москви в ніч на 9 серпня з'явилися невідомі дрони

Нагадаємо, ця ніч для столиці РФ знову пройшла в паніці через атаку невідомих БПЛА. Мер Москви Собянін повідомляв про роботу ППО і падіння уламків від "ліквідованих" дронів.

Згідно з його даними, один БПЛА з'явився в районі Домодєдово, а другий дрон був помічений в районі Мінського шосе.

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