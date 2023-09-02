У Красноярській школі № 45 дітей поставили на коліна під гімн Росії.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, в РФ триває активна пропаганда серед дітей шкільного віку.

Як повідомляють російські ТГ-канали, в Красноярській школі №45 дітей поставили на коліна під гімн Росії. Як не дивно, але нікому з батьків та гостей, присутніх на так званій "шкільній лінійці", не спало на думку, що пропаганда вже вийшла за рамки будь-якого розуміння.

Як йдеться в повідомленні, відео опублікував місцевий депутат, назвавши це "крутим форматом для всіх".

Як окупанти промивають мізки дітям

У серпні 2023 року стало відомо про те, що в РФ спецназівці проводять "уроки мужності" для шестирічок. Діти "навчаються" пересуватися по вуха в багнюці і не боятися наставленої на них зброї. Головною метою таких заходів в РФ називають "збереження пам'яті та історії батьківщини для підростаючого покоління".

До 1 вересня в школах Росії з'явився новий підручник історії. У параграфі про анексію Криму сказано, що мир на півострові "врятували" дислоковані там частини російського Чорноморського флоту і сили спеціальних операцій.

В якості причин початку вторгнення в Україну вказано прагнення Києва вступити в НАТО і бажання отримати ядерну зброю. "Це був би, можливо, кінець цивілізації. Цього не можна було допустити", — сказано в підручнику.

2 вересня 2023 року стало відомо про те, що дітям окупованого Криму пропонують пожертвувати шкільними обідами заради Путіна. Учням "рекомендують" відмовитися від піци, а гроші, виділені батьками на шкільні обіди, віддати на підтримку армії окупантів.

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