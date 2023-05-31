Обидва повернулися з війни в Україні, пили добу, а потім один з них опинився без телефона та грошей.

Найманець із ПВК "Вагнер" обікрав свого командира в Москві, а той написав на нього заяву до поліції.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерело, днями до поліції звернувся раніше засуджений 31-річний Антон Толстих. Він зізнався, що служить за контрактом у ПВК "Вагнер" командиром взводу, і дуже попросив знайти товариша - раніше засудженого 40-річного найманця Володимира Щербакова.

З'ясувалося, що обидва "вагнерівці" приїхали з війни в Україні у відпустку і оселилися у столичному готелі, де "добу пили, непросихаючи". Наступного дня командир прокинувся, але вчорашнього товариша по чарці в номері не виявилося. Разом з найманцем зник смартфон постраждалого і 350 тисяч рублів, які за тюремною звичкою були заховані в схованці під шафою.

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Окупанти "відриваються" у Росії

Некеровані воєнні злочинці повертаються в Росію, відчуваючи безкарність за свої звірства. Саме тому вони скоюють жорстокі злочини. Днями в Калінінградській області військовослужбовець побив і зґвалтував дівчину. Ще до приїзду поліції його затримали і теж побили місцеві жителі.

У квітні схожий випадок стався в Самарській області. Там військовослужбовець, повернувшись з відпустки, зґвалтував школярку. Він запросив дівчинку до себе додому і там поглумився над нею.

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