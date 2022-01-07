П'ятирічний малюк опинився в пастці, коли на вулиці стояв 18-градусний мороз.

У місті Набережні Челни (Татарстан, РФ) п'ятирічний хлопчик вирішив покататися на гірці, але мало не замерз на смерть.

Гірка зроблена у вигляді пластикової труби, а з нижньої сторони її забили, пише видання Prokazan. Дитина скотилася - і опинилася в пастці.

Усе сталося, коли на вулиці стояв 18-градусний мороз. Мати була поруч, проте ніяк не могла витягнути маленького сина з гірки. Дитина намагалася вилізти, але панікувала, втратила рукавички та почала замерзати.

Дістатися до молодшого брата зверху спробував старший, 10-річний син жінки, проте нічого не виходило. Тоді на допомогу прийшов перехожий, якому зрештою вдалося витягнути малюка через верхню частину труби.

Про те, що трапилося, мати розповіла в соціальних мережах і звернулася до правоохоронних органів. У мерії міста заявили, що раніше у гірки були забиті обидва краї, але хтось зняв верхню дошку.

Читайте також"Впала разів 40": 9-річна зірка відео про ожеледицю на Андріївському узвозі розповіла, як підкорювала гіркуЯк пише інтернет-газета "Реальний час", прокуратура перевірила повідомлення про забиту гірку в Набережних Челнах. Згідно із законом забезпечувати безпеку життя і здоров'я громадян і утримувати в належному стані дитячі майданчики, розташовані на прибудинкових територіях, повинна керуюча компанія.

ТОВ "Альянсжилсервіс", що володіє майданчиком, нічого не робив і цим порушив права громадян, зокрема неповнолітньої дитини. На адресу компанії вже внесено подання про усунення порушень.

У прокуратурі також розповіли журналістам, що трубу гірки демонтували.

Раніше УНІАН розповідав, як в Одесі 5-річна дівчинка каталася на гірці та позбулася частини пальця.

У Харкові дитина отримала перелом основи черепа, катаючись на гірці.

А в мережі показали "сувору" льодову гірку для дітей в Сибіру.

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