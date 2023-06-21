Необхідність залучити ув'язнених до праці вони пояснили проблемою трудових ресурсів в країні.

Владі РФ порадили збільшити чисельність робочої сили в країні, відправивши на примусові роботи в інтересах приватного бізнесу і держструктур 150-185 тисяч ув'язнених, або близько 43% усіх, хто відбуває покарання у в'язницях.

З такою ідеєю виступили професор Фінуніверситету при уряді Олександр Сафонов і його співавтор з Московського фінансово-юридичного університету (МФЮА) Сергій Пєсков.

"Реальний потенціал використання праці засуджених знаходиться в межах 150-185 тис.осіб, що, безумовно, не може покрити вибуття робочої сили через демографічні та інші фактори. Однак ці ресурси є в наявності, і їх необхідно ефективно використовувати", - пишуть вони у своїй статті.

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Необхідність залучити ув'язнених до праці вони пояснили проблемою трудових ресурсів в країні, яка, на їхню думку, загострилася через зниження народжуваності і надсмертності в період пандемії, при цьому не згадавши про втрати російських окупантів на війні в Україні.

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