В першу чергу, таке звернення стосується керівників тих регіонів РФ, де втрат особливо багато.

У Кремлі порадили губернаторам російських регіонів "акуратніше" поводитися з даними про втрати росіян на війні проти України, а також з некрологами. Таке розпорядження отримали в Бурятії, Вологодській області, Тиві і ще трьох регіонах РФ.

Як зазначає видання "Верстка", публікація цієї інформації турбує жителів регіонів, а журналісти використовують її для підрахунку реального числа ліквідованих окупантів.

"За останні місяці частина губернаторів – у "Верстки" є підтвердження з Бурятії, Вологодської області, Тиви і ще трьох регіонів – отримала рекомендації не публікувати некрологи жителів суб'єктів, загиблих на війні. Про рішення приховати некрологи "Верстке" розповів високопоставлений представник парламенту. Його слова підтвердили джерела, близькі до регіональної влади в Тиві і в Бурятії, а також співрозмовник в ЦФО", – йдеться в матеріалі.

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Водночас джерело видання в парламенті повідомило, що "йдеться саме про прохання Міноборони до представників кількох регіонів, де втрат було особливо багато". За його словами, було побоювання, що це призведе до заворушень в регіонах. Крім того, в російському Міноборони "дуже болісно" реагують на журналістські розслідування, які спростовують офіційну інформацію відомства про втрати на війні проти України.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що ЗСУ планують вдарити по окупованому Криму ракетами Storm Shadow і HIMARS. За його словами, якщо українські військові застосують західне озброєння по території РФ, то "США і Британія стануть повноцінними учасниками повномасштабної війни".

Крім того, в окупованому Криму росіяни відкрили пам'ятник екіпажу буксира "Василий Бех", знищеного в районі острова Зміїний у 2022 році. Примітно, що в Росії так і не визнали втрату цього корабля.

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