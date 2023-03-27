Поки мати стояла на барикадах, її син успішно втік від співробітників військкомату.

У глибинці Російської Федерації розгорнулася справжня драма через місцевого призовника: його батьки не хотіли віддавати сина військкомам та вчинили запеклу бійку.

Інцидент стався в Ставропіллі. Там воєнкоми прийшли до родини потенційного учасника бойових дій в Україні Дмитра, який ще у вересні 2022 року зміг "залягти на дно" та уникнути мобілізації. За даними Baza, він сховався у батьків на станиці Урухська, але ненадовго.

Незабаром воєнкоми дізналися, де знаходиться 24-річний хлопець і прийшли до нього у "гості". Тоді в нерівний бій з двома представниками військкомату та поліцейським вступили його мати й батько: жінка схопила дільничного та почала давати йому ляпаси, в той час, як правоохоронець скручував її чоловіка, надягаючи на нього наручники.

Відео дня

Цікаво, що сам Дмитро в "битві" не брав участі - після сутички учасники бійки зрозуміли, що ухильник втік у невідомому напрямку, поки його батьки стояли на барикадах.

За даними ЗМІ, після інциденту у дільничного діагностували травму шиї, так що незабаром сімейству Дмитра може загрожувати кримінальна справа. Воєнкомам теж довелося не солодко - вони знову змушені його шукати.

Часткова мобілізація у РФ - рішення Путіна

Нагадаємо, що у вересні 2022 року лідер РФ Володимир Путін прийняв рішення ввести часткову мобілізацію в Росії. Тоді диктатор заявив, що вона буде стосуватися лише громадян РФ, які перебувають у запасі й тих, хто служить у російських військах.

Однак зовсім скоро росіяни зрозуміли, що Путін "пускає їм пил в очі", адже масові повістки в російську армію стали давати всім підряд. На це неодноразово скаржилися самі росіяни. Запрошення в армію отримують навіть студенти.

Вас також можуть зацікавити новини: